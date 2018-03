Der Spiegel, pubblicità al Sud Tirolo con foto di Cortina

Condividi

È polemica sull’inserto turistico promozionale dedicato all’Alto Adige/Südtirol di “Der Spiegel” del 10 marzo. Come scrive Francesco Chiamulera sul Corriere del Veneto a pagina 3, sulla copertina invece delle montagne sudtirolesi campeggiano senza essere nominate le cime ampezzane della Tofana di Rozes che si trova in provincia di Belluno. Il servizio sulle attrazioni turistiche del Sudtirolo porta la firma di 4 giornalisti del giornale tedesco inviati per l’occasione ed è stato finanziato da IDM, azienda controllata dalla provincia autonoma di Bolzano con il 60% che dal 2015 si occupa di marketing territoriale e turistico per il Sudtirolo.

La foto che ritrae le montagne bellunesi, è stata inoltre scattata dal monte Lagazuoi, anch’esso in provincia di Belluno e oggetto di un articolo dell’inserto senza che sia specificata anche qui la sua ubicazione in Veneto. «Che sia stato fatto questo errore mi dispiace tantissimo – commenta Thomas Aichner, direttore marketing IDM – La rivista l’abbiamo vista la prima volta quando è andata in edicola». A perdere la pazienza è invece Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno: «sia che si tratti di un errore, sia che sia un atto di deliberata omissione, non possiamo più stare zitti. Dalla vicenda Angela, gli episodi sono tanti. Viene da pensare che venga fatto apposta».

(ph: cortinadolomiti.eu)