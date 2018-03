Elezioni Vicenza, Hüllweck: «centrodestra candidi Rucco»

Condividi

L’ex primo cittadino forzista di vicenza Enrico Hüllweck (in foto), entra nel dibattito elettorale vicentino sponsorizzando il candidato civico del centrodestra Francesco Rucco (sostenuto da da Fratelli d’Italia e sei liste civiche). «Quando due persone si mettono d’accordo può succedere poi che una delle due faccia un passo indietro, perché magari lo scenario è cambiato. Ecco questo è quello che io auspico, sperando che tutti convergano sulla candidatura di Francesco Rucco», dichiara l’ex sindaco in un articolo di Gian Maria Collicelli sul Corriere del Veneto a pagina 10. Il riferimento è al risultato delle politiche del 4 marzo che hanno visto la Lega diventare il primo partito in città col 25,84 per cento staccando Forza Italia ferma al 10,24 per cento.

Ma il candidato sindaco ufficiale di Lega e Forza Italia Fabio Mantovani non ci sta e scende nel bunker: «tenuto conto che sono sostenuto dalle forze più rappresentative del centrodestra mi sento di poter dire che la candidatura più solida è la mia e sulla base di questo sono disposto a qualsiasi soluzione. E se vedessi esitazioni nella riapertura del tavolo per il centrodestra, non esiterei a convocarlo io stesso».