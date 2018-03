Inchiesta Fanpage su rifiuti, nuovo video a Verona

Condividi

18:42 – La quinta puntata dell’inchiesta di Fanpage sugli affari della camorra legati allo smaltimento dei rifiuti nel Nordest fa spuntare un nuovo video girato in Veneto e in particolare, stavolta, in provincia di Verona. Oggi è stata diffusa un’anticipazione del video, che verrà pubblicato integralmente domani. L’inviato Nunzio Perrella, ex camorrista pentito, ha filmato tramite una telecamera nascosta il suo incontro con un sedicente ragioniere che spiega come fare per prendere il controllo delle ditte di smaltimento rifiuti, sfruttando la loro fragilità nei momenti di crisi e usando dei prestanome.

Nell’impianto situato in provincia di Verona i rifiuti pericolosi vengono poi etichettati come plastica. L’inchiesta spiega anche che due ditte venete e una lombarda si sono accorte di non aver ricevuto plastica, ma rifiuti e hanno rispedito indietro il carico. (Fonte: Ansa – 17:42)

(ph: Fanpage.it)