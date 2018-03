«Italiane, svegliatevi! Il lavoro c’è ma voi no»: bufera su hamburgeria

Condividi

Il fasto food Burgez è da qualche giorno al centro della bufera per un annuncio di lavoro pubblicato sul suo profilo Facebook. L’hamburgeria di Milano ha scritto: «Stiamo cercando una cassiera. Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza, ecc. Italiane, svegliatevi! Il lavoro c’è, siete voi che non ci siete. Per chi avesse voglia davvero di lavorare scrivete».

Prevedibile il polverone che si sarebbe sollevato tanto che la polemica continua a tenere banco. Intervistato da Rolling Stone, il fondatore di Burgez Simone Ciaruffoli ha dichiarato: «chi ci conosce sa che usiamo sempre una comunicazione provocatoria, ma quel post rispecchia la realtà».