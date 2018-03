Migrante 22enne muore di fame, era appena sbarcato in Italia

Condividi

Un giovane migrante eritreo di 22 anni è sbarcato in Italia a bordo di una nave dell’Ong spagnola Proactiva Oper Arms in condizioni disperate: malnutrito da mesi e con gravi problemi respiratori. Trasportato subito all’ospedale di Modica, è morto poco dopo per fame e per la malnutrizione.

Fonte: Huffingtonpost.it