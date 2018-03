S.Giorgio in Bosco (Pd), sequestrati rifiuti pericolosi

Condividi

1316 – A San Giorgio in Bosco (Padova) sono stati sequestrati rifiuti, in qualche caso tossici. I carabinieri del reparto forestale di Cittadella accusano il titolare dell’azienda agricola di aver scaricato in maniera abusiva grandi quantità di rifiuti in prossimità di rifiuti e di stalle.

L’uomo non ha negato e ora rischia sanzioni. Il titolare dovrà anche prendersi carico del ripristino dei luoghi e verranno svolte indagini per verificare se ci sono stati danni ambientali. (Fonte: Ansa – 12:16)