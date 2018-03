«Tornado, più violenti con alte temperature: Italia a rischio»

Condividi

Antonello Pasini, climatologo dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, ha condotto lo scorso settembre un importante studio pubblicato su Scientific Reports sul fenomeno delle trombe d’aria e dei tornado. Anche alla luce dei recenti episodi di Caserta e nel Trevigiano, l’argomento diventa importante anche in Italia. secondo lo scienziato anche in Italia potrebbero verificarsi cataclismi simili a quelli che si abbattono sulle coste degli Stati Uniti, a causa dei mutamenti climatici. «Cosa è accaduto nel caso del tornado di Taranto, che nel novembre 2012 ha causato un morto e 60 milioni di euro di danni? E cosa sarebbe potuto accadere se la temperatura del mare fosse stata diversa?- scrive Pasini sul suo blog– . La temperatura della superficie del Mar Jonio era di circa 1°C sopra la media climatologica del periodo. Con 1 grado in meno il tornado non ci sarebbe stato, con un grado in più sarebbe stato maggiormente violento».

«Se le condizioni fossero state diverse sarebbe successo qualcos’altro – scrive Pasini sul suo blog – . L’aumento della temperatura del mare dovuta al riscaldamento globale farà sì che questi sistemi (almeno quelli generati come trombe marine, che rappresentano una parte significativa di quelli registrati in Italia), quando si manifestano, divengano più violenti. Noi siamo particolarmente esposti – avverte il climatologo- perché subiamo sempre più frequentemente l’arrivo di anticicloni africani che alzano le temperature anche di diversi gradi oltre la media del periodo». Non è facile prevedere se questi fenomeni aumenteranno di frequenza, ma gli scienziati sono sicuri sulla loro violenza:«assisteremo a fenomeni sempre più intensi, che eravamo abituati a vedere sulle coste americane, anche qui da noi».