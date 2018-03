Val Liona (Vi), cittadino affronta vigili: «autovelox senza cartello, ora basta» [VIDEO]

Condividi

Un video che sta diventando virale quello caricato su Facebook dal cittadino Roberto Bellin. Ad inizio video si sente il signore spiegare la situazione: «siamo sulla strada che va ad Orgiano (dal comune di Val Liona, ndr), sono circa le 16:30 del 12 marzo e qua ci sono i vigili con la macchinetta fotografica senza cartello».

«Ora mi fermo perchè sono stanco», aggiunge. L’uomo si ferma ed affronta i due vigili: «ci vuole il cartello 50 metri prima, non è la prima volta che lo fate. Non è corretto fare così». Successivamente Bellin chiede dove sia e i vigili affermano che il cartello ci sia. «Io pago se c’è da pagare, perchè è giusto che se uno sbaglia paga ma non è giusto comportarsi così», continua.

In un commento sotto il video, l’uomo aggiunge: «oltretutto ribadisco che mi hanno fatto una multa perché avevo il telefono in mano». Un altro utente sotto il filmato commenta: «propongo una colletta per pagare la multa non tanto per aiutarlo sul lato economico ma per far capire che il popolo Val Liona ne ha i co****ni pieni di questo sistema di vigilanza che mira soltanto a far cassa con multe salate, e fa poco per arrestare i criminali responsabili dei molti furti nelle abitazioni in Valiona e dintorni».

Ph: By Fábio Pozzebom/ABr – Agência Brasil [1], CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1698603