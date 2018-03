Veneto, piogge in arrivo. Meteorologi litigano su Buran bis

Condividi

Dopo un week end in cui l’Italia era divisa meteorologicamente tra le piogge al Nord e il sole, con punte di 25 gradi, al Sud, in questo inizio di settimana le temperature si sono alzate anche in Veneto, concedendoci un anticipo di primavera. Sorge quindi il dubbio sull’effettivo arrivo di un Buran bis, previsto inizialmente per il 21 marzo. I meteorologi sull’argomento si dividono, tanto da far parlare di una “guerra“. Ilmeteo.it e Huffington Post danno per certo l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Siberia, con calo delle temperature, neve anche a bassa quota e gelo.

Secondo Viagginews.com invece ci sarà un’ondata di freddo in Europa a partire da giovedì 15 marzo, ma l’Italia sarà toccata solo in parte, quindi non ci saranno i disagi verificatesi nei primi giorni del mese. Secondo Epson meteo ci saranno piogge anche di forte intensità, da giovedì a domenica, dal 18 al 20 marzo le temperature caleranno ma non si tratta di fenomeno eccezionale. Meteo.it, infine, smentisce le previsioni di neve per la fine del mese e Pasqua.