Abbiategrasso (Mi), Cracco sfrattato dal convento

Lo chef vicentino stellato Carlo Cracco è stato sfrattato dall’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso. Come scrive Ferruccio Sansa a pagina 8 del Fatto Quotidiano di oggi, su invito del comune di Abbiategrasso (Milano) Cracco aveva stabilito nell’antico edificio del 1466 la sede dell’Ambasciata del Gusto. Tuttavia, una volta scaduto il contratto d’affitto il 15 ottobre del 2017, lo chef non ha ancora abbandonato la struttura e le sue cucine.

«Vorremmo capire a che titolo la occupa e se il contratto (…) sia stato un affare o un pacco per il Comune che ha speso 11 milioni per recuperare l’immobile mentre da Cracco riceveva mille euro al mese», denuncia il consigliere Domenico Finiguerra. Per la manutenzione, spiega sempre sul Fatto il sindaco Cesare Nai, il Comune paga 200 mila euro all’anno eppure nei primi mesi la vecchia giunta aveva concesso a Cracco il convento a titolo gratuito. Per rimpiazzare lo chef e la sua associazione culturale Maestro Martino, sarà ora bandita una gara.