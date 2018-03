Basilica Palladiana, in sei anni quasi 2 milioni di visitatori

Condividi

La mostra di Van Gogh ospitata nel salone della Basilica Palladiana di Vicenza, fa balzare il numero di visitatori al monumento storico cittadino a quasi 2 milioni dall’anno del suo restauro, il 2012. Lo rende noto un comunicato del Comune che ricorda che l’esposizione curata da Marco Goldin “Van Gogh, tra il grano e il cielo” terminerà il prossimo 8 aprile, data in cui è atteso il superamento dei 400 mila visitatori rispetto ai 342 mila raggiunti finora.

L’evento ha registrato una media giornaliera di 2.180 persone. Solo nell’ultimo weekend sono stati registrati 9.608 ingressi. Dal 5 all’8 aprile, in occasione della chiusura della mostra, sono stati organizzati alcuni eventi che animeranno la città: si va dall’esibizione degli artisti di strada in Piazza dei Signori all’iniziativa dei ristoratori del centro storico che ofriranno assaggi dei piatti tipici della tradizione vicentina ai turisti in coda. «La città è cambiata, è una calamita per i turisti e tutti ne devono essere orgogliosi», è il commento del sindaco Achille Variati. «Il sodalizio con Marco Goldin – gli fa eco il vicesindaco e assessore ala Crescita Jacopo Bulgarini d’Elci – ha profondamente trasformato il modo di fare cultura a Vicenza e fatto crescere l’intero territorio».

(ph: Twitter – Blas Bloem)