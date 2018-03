Cari antipatici di sinistra, avete perso perchè siete diventati “élite”

Condividi

Cari amici di sinistra, ho una buona e una cattiva notizia: quella buona la dimensione, notevole, del vostro patrimonio medio – siete nababbi, in parole povere -, la cattiva è che, proprio per questa ragione, siete condannati a perdere, come già avete fatto, le elezioni.

Il primo dato lo desumo anzitutto da uno studio del Cise, secondo cui l’elettorato del Pd è per il 13,1% nella classe operaia, per il 19,4% in quella medio-bassa, per 18,3% in quella media e, addirittura, per il 31,2% in quella medio-alta. Uno scenario che viene confermato se si vanno a vedere – a Roma come Milano o Trento – in quali parti della città il voto dem tiene o ancora vince: quello dei centri storici; dei palazzi signorili; degli appartamenti a 10.000 euro al metro quadrato; degli attici.

Quindi, cari (ex) compagni, state bene. Decisamente. E qui uno potrebbe chiedersi come mai voi, che votate centrosinistra, siate tanto facoltosi. Un fatto coerente – secondo alcuni – con la strategia scelta del Pd di puntare su temi come innovazione tecnologica, diritti civili, integrazione europea, globalizzazione, e più in generale con una narrazione ottimista delle trasformazioni dell’economia e della società contemporanea. E’ una risposta plausibile, che però sta a significare, o meglio a confermare anche un altro dato – arriva la cattiva notizia -, e cioè la distanza siderale tra politica progressista e Paese reale. Il centrosinistra, in altre parole, non ha perso perché non si è fatto capire abbastanza dall’elettorato, ma perché si è reso comprensibile fin troppo: come uno schieramento elitario, che non soltanto non considera i problemi della gente comune ma li derubrica, sprezzante, alla voce “populismo”.

E dire, cari amici di sinistra, che c’è chi aveva avvertiti del pericolo di ritrovarvi arroccati nei vostri lussuosi appartamenti ma lontani dalla pagine, e avvertiti per tempo: risale a 13 anni fa un testo che avreste dovuto leggervi, anche se ora è troppo tardi. Si chiamava “Perché siamo antipatici?” (Longanesi) e a scriverlo era uno studioso certo non di destra come il sociologo Luca Ricolfi, il quale a chiare lettere metteva in guardia il fronte politico progressista, scrivendo: «La sinistra italiana, specialmente nella sua classe dirigente e nei suoi militanti, risulta antipatica alla maggior parte della gente […] E questa antipatia, anziché diminuire nel tempo, non ha fatto che crescere lungo tutta la Seconda Repubblica […] il problema del centrosinistra è anche presentare una classe dirigente che non susciti sentimenti di fastidio, di estraneità, di antipatia» (pp.13-14).

Dunque eravate state avvertiti, progressisti miei. E che avete fatto? Avete continuato a liquidare il problema della sicurezza in relazione all’immigrazione come “pericolo percepito”. Avete continuato a strizzare gli occhi alle banche. Avete insistito con quell’aria di superiorità del tutto irragionevole (dico, ma come vi è saltato in mente lo slogan “Vota la cultura, scegli il Pd” dopo aver rifilato al Paese il ministro Fedeli?); avete incensato tutta una serie di provvedimenti – dalle unioni civili al biotestamento, passando per il divorzio breve – come indispensabili per un Paese che non solo tali non li ha mai considerati, ma chiedeva e chiede totalmente altro.

Da ultimo, avete imbastito una campagna elettorale in bianco e nero, agitando lo spauracchio surreale del fascismo: un suicidio politico che meglio non si poteva. E ora siete rimasti come siete, ricchi ma pochi. Come forse, da chissà quanto, in fondo eravate. Ora vi attende un lungo letargo, e non sarò certo io a chiedervi di tornare alla guida del Paese. Anche perché sarebbe già tanto – fidatevi – se tornaste alle vostre finestre per guardarlo. E, un po’ alla volta, tornare a comprenderlo. Perché lui, il Paese, a capire voi ci ha già rinunciato.