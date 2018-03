«Caso acque trevigiane, venga fatta chiarezza ma no allarmismi»

Condividi

Pubblichiamo la nota di Loris Tosello, consigliere comunale di Paese, sul caso acque trevigiane.

Ho letto con attenzione l’articolo relativo alla denuncia fatta da un ex collaboratore ATS (del laboratorio di analisi per la precisione) ed i successivi commenti dell’azienda. Il MoVimento 5 Stelle si batte da sempre perché l’acqua resti in mano pubblica e venga gestita come una preziosa e fondamentale risorsa per la vita. ​​Venire a conoscenza del fatto che l’ente incaricato del controllo della qualità di quest’ultima possa avere alterato o “addolcito” i risultati delle analisi non è di certo una notizia di poco conto. Non essendo competente in materia mi sono confrontato con professionisti del settore pubblico. Questi mi hanno comunicato che risulta assai difficile che queste alterazione avvengano con regolarità e con il consenso anche tacito della dirigenza di ATS o del laboratorio di analisi.

Altra cosa invece il caso isolato dovuto alla distrazione o all’eventuale superficialità del personale di laboratorio.

Non che metta in dubbio la professionalità del chimico ma rimango sempre perplesso quando questo tipo di accuse vengono proferite da dipendenti che hanno avuto contenziosi con le proprie aziende poi risolti con esiti a loro sfavorevoli. Questo non deve però distogliere l’attenzione sull’importanza delle verifiche e questo caso deve diventare una buona occasione per chi ha il compito di vegliare sulla salute pubblica di accertare quanto sia realmente successo e, me lo auguro di cuore, dimostrare la correttezza di questi controlli.

Sarà poi la magistratura a stabilire se ci sono state delle alterazioni dei dati o meno e prendere i dovuti provvedimenti. Una cosa è creare inutili allarmismi. Un’altra è pretendere, vedi la richiesta di chiarimento dei consiglieri regionali, che l’ATS dia dimostrazione della qualità del suo operato e tolga definitivamente qualsiasi dubbio su questa vicenda.

Loris Tosello

consigliere comunale di Paese