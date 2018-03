«Dalla Rosa in continuità con Variati? E Rucco con Hüllweck, allora?»

Condividi

Caro direttore,

apprezzo il suo modo di scrivere però mi auguro sia uguale per tutti. Attendo con ansia, dopo la pestata a Dalla Rosa, secondo me ingiustificata perché persona seria che va oltre la bandierina politica, anche una bella stoccata a Rucco che predica il civismo ed oltre ad essere cresciuto a pane e politica ed avere al suo fianco Cicero, festaiolo riceve sabato, davanti ai miei occhi, Hullweck con abbracci. Pazzesco. Credo che tutti ricordano chi è Hullweck e cosa ha fatto a Vicenza. Sarebbe anche ora smontare tutte le cavolate del mito Rucco, e so che lei lo sa fare bene. La leggo da illo tempore.

Antonio Carni

Caro Carni,

se mi legge ab illo, saprà che i favoritismi, chiamiamoli così, non sono nelle mie corde. Ma come non lo è una improbabile forzata “par condicio” degli articoli (non “pestate”: qua ormai non si sa più distinguere fra un’analisi, sia pur polemica, e un pestaggio – mediatico, s’intende). Che l’ex sindaco forzista Enrico Hüllweck dia il proprio personale appoggio a Rucco nel campo di centrodestra, non mi pare proprio possa considerarsi equivalente alla scelta di Dalla Rosa di tenersi stretto e al suo fianco nel “comitato di coalizione”, un Bulgarini che il popolo di centrosinistra ha invitato, con tutta evidenza, a farsi da parte alle primarie. Diverso sarebbe se a Rucco venisse in mente la genialata di fare dell’archeologico Hüllweck, che so, il responsabile di un qualche settore della campagna elettorale. La famosa discontinuità è un problema anzitutto di Dalla Rosa, in quanto rappresenta la parte politica che ha amministrato Vicenza negli ultimi dieci anni. La critica era, a guardare senza spirito partigiano, pro domo sua. Ma ha presente l’adagio, no? Dio acceca chi vuol perdere. Personalmente, infine, in politica non conosco miti. Per lo meno non viventi. Su tutto il resto, ci sarà tempo… a.m.

(ph: http://boardnews.it)