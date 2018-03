«Dateci reddito di cittadinanza»: prime richieste anche in Veneto

Condividi

Qualche giorno fa si era sollevato un polverone sulle richieste di ottenere il reddito di cittadinanza in alcune città del Sud, dopo il risultato del Movimento 5 Stelle alle elezioni. Tra conferme e smentite, la notizia era finita su tutti i giornali provocando più di qualche polemica. Oggi arrivano le prime domande anche ai sindacati in Veneto.

In particolare, come spiega il Gazzettino, al Caf e al patronato della Cisl di Treviso. Si tratta di utenti sporadici ma che, dopo l’esito delle elezioni, ritengono il reddito di cittadinanza ormai cosa fatta. Agli addetti del sindacato il difficile compito di frenare gli entusiasmi: non c’è ancora nessun decreto a riguardo e la strada per arrivarci sembra lunga e tortuosa.

Ph: jobnotizie.it