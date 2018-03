«In futuro mangeremo mosche e grilli, sono ricchi di Omega 3»

Condividi

Mangeremo insetti nel futuro prossimo. Ne sono convinti gli esperti alimentari riuniti ieri in un convegno sul tema promosso dalla Cia al Centro Cardinal Urbani di Mestre. «Entro l’anno ci saranno diversi Paesi dell’Unione Europea che chiederanno un’apertura», spiegano in un articolo di Laura Berlinghieri su La Nuova Venezia a pagina 17, lo zootecnico Alberto Sartori e il veterinario Stefano Cremasco. «Ci sono alcuni elementi che sono tipici degli insetti, come gli Omega 3 e gli Omega 6, presenti persino in percentuale superiore che nella maggior parte delle carni. Per questo le farine di insetti saranno probabilmente usate per quelle categorie di persone che necessitano di un particolare apporto energetico, come gli sportivi».

Tra gli insetti commercializzabili a uso alimentare la mosca soldato nera ( l’insetto in assoluto più allevato) la mosca domestica (nota come tarma della farina) e varie specie di grilli. Secondo gli esperti l’allevamento di insetti potrebbe essere in futuro introdotto come alimentazione alternativa e sostenibile per gli avicoli (polli, anatre, oche, faraone, fagiani, tacchini).