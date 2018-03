Gruppo Mastrotto, bonus welfare: 1000 euro all’anno per dipendenti

Condividi

19:30 – Il gruppo Mastrotto di Arzignano, in provincia di Vicenza, ha realizzato un “sistema” di iniziative di welfare, stipulato in accordo con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, per migliorare la qualità della vita dei propri lavoratori e delle loro famiglie che scatterà da questo mese. I dipendenti avranno la possibilità di spendere 1.000 euro annui scegliendo tra servizi vari, quali buoni spesa o carburante, spese per l’istruzione, assistenza a bambini, anziani e non autosufficienti, ma anche cultura, benessere, intrattenimento, salute e previdenziali.

Chiara Mastrotto, presidente del Gruppo, commenta: «in realtà questa decisione non fa che mettere a sistema, potenziandole e diversificandole ulteriormente, una serie di iniziative dedicate ai nostri dipendenti che abbiamo messo in atto già da diversi anni, quali borse di studio per i figli, mensa aziendale, buoni spesa, fondo pensione integrativo, convenzioni con centri medici e teatri». (Fonte: Ansa – 18:07)

Ph: mastrotto.com