Hawking: «ricordatevi di guardare le stelle, non i vostri piedi»

Il mondo piange l’astrofisico inglese Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni. Visionario, rivoluzionario, considerato da molti una delle persone più geniali che siano mai esistite. Noi vogliamo ricordarlo con alcune sue frasi celebri.

«Esistenza dell’universo: se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio».

«Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni (era ammalato di Sla, ndr). Da allora, tutto è un bonus. Ho vissuto cinque decadi in più di quanto predetto dai medici. Ho provato a fare buon uso del mio tempo. Poiché ogni giorno può essere l’ultimo, voglio sfruttarne ogni minuto. Vivo con la prospettiva di una morte prematura da 49 anni, non ho paura della morte, ma non ho fretta di morire, ci sono tante cose che voglio fare prima».

«Ricordatevi di guardare le stelle e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare e in cui si può riuscire».

«Senza imperfezione, voi e io non esisteremmo».

«Se gli alieni un giorno venissero a farci visita, penso che il risultato sarebbe simile a quello che è successo quando Cristoforo Colombo è sbarcato in America, un risultato non molto positivo per gli indiani».

«Le primitive forme di intelligenza artificiale che abbiamo già si sono dimostrate molto utili, ma penso che lo sviluppo di un’intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine alla razza umana».

Ph: Flickr Lwp Kommunikáció