Mose: arrestato Astaldi, presidente di Condotte

E’ stato arrestato in Sicilia con l’accusa di corruzione, Duccio Astaldi, da dieci anni presidente di Condotte spa, uno dei principali azionisti del Consorzio Venezia Nuova del Mose. Come scrive Alberto Vitucci su La Nuova Venezia a pagina 18, Astaldi si è dimesso ieri mentre Condotte informa che si tratta di «atti già vagliati dalla giustizia amministrativa» e che la società «continua la sua operatività». L’impresa è incaricata dei lavori, non ancora conclusi, alla bocca di porto di Chioggia.

(ph: ilnuovocantiere.it)