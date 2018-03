Padova, 15enne investita: gravissima. Malore per automobilista

Condividi

Grave incidente ieri sera a Padova, come riporta il Mattino: una 15enne è stata investita mentre stava facendo fare una passeggiata al suo cagnolino. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito molto gravi: ricoverata in ospedale le è stata asportata la milza.

Lieve malore per la donna al volante dell’auto che l’ha investita. Il cane è illeso. Subito polemiche per la messa in sicurezza della strada (via Libia, una strada stretta a doppio senso di marcia), spesso teatro di incidenti più o meno gravi.