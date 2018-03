Padova, multato 2 volte sul bus: dà di matto e incendia i verbali

Condividi

Ennesimo episodio movimentato a bordo di un autobus. L’ultimo episodio è avvenuto lunedì, a Padova: come riporta Enrico Ferro sul Mattino, a metà mattinata i controllori di BusItalia si sono imbattuti in un cittadino tunisino senza biglietto e gli hanno fatto una multa. Fin qui tutto bene. Nel pomeriggio, però, il 41enne, regolare in Italia, è stato beccato una seconda volta senza biglietto. L’uomo ha esibito il verbale della mattina, pensando forse che bastasse a viaggiare gratis tutto il giorno, mentre invece ha la stessa durata di un normale biglietto: 75 minuti. Il tunisino non ha voluto sentire spiegazioni e ha reagito bruciando i due verbali davanti ai controllori, che hanno chiamato la polizia.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, nonostante continuasse a saltare da un sedile all’altro. È stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio: durante il trambusto, infatti, il bus è rimasto fermo un quarto d’ora. Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi violenti ai danni di dipendenti di Busitalia. «Ormai siamo alla undicesima aggressione in pochi mesi nei confronti dei controllori o degli autisti», lamentano i rappresentanti sindacali di categoria.

(Ph. Shutterstock)