Pesta prof e compagno di classe, violenza in una scuola del Veronese

Condividi

Ha prima pestato un professore e poi si è avventato su un compagno di classe. Violenza in una scuola professionale di Isola della Scala, in provincia di Verona. A confermare le voci che circolavano con insistenza in paese, il preside dell’istituto: «sono stato informato dell’accaduto, che reputo comunque grave, e già mercoledì mattina ho in programma un incontro con i professionisti del Punto di ascolto per il disagio scolastico, per valutare il da farsi».

Secondo quanto scrive il Corriere del Veneto, l’autore del gesto violento sarebbe un ragazzo problematico, non nuovo a questo tipo di episodi e seguito oltre che dalla scuola anche dai Servizi Sociali del Comune. Dopo una discussione animata in classe, il ragazzo avrebbe reagito alzando le mani contro il professore. Nella colluttazione è stato coinvolto anche un compagno ma non è ancora chiaro se quest’ultimo si sia trovato in mezzo per caso o sia intervenuto per difendere il docente.

Ph: faktor.ba