Separazione Venezia-Mestre, referendum il 30 settembre

E’ stato fissato il prossimo 30 settembre 2018 il referendum sulla separazione tra i Comuni di Venezia e Mestre attualmente riuniti nella Città metropolitana. Come scrive Alberto Vitucci su La Nuova Venezia a pagina 22, la giunta regionale ha approvato ieri la delibera che convoca i comizi elettorali facendo seguito alla decisione del consiglio regionale l’autunno scorso. Canta vittoria l’avvocato Marco Sitran, primo firmatario della proposta di legge: «è un giorno storico, siamo contenti. Brugnaro farà ricorso, ma noi attendiamo fiduciosi: i cittadini avranno finalmente il diritto di esprimersi».

Il governatore del Veneto Luca Zaia si limita invece ad un laconico commento: «non faccio campagna né per il sì, né per il no. L’amministrazione regionale ha l’obbligo di non interferire in queste partite». Se il Tar non accogliesse il ricorso di Venezia, quello del 30 settembre risulterebbe il quinto tentativo di separare la terraferma dal mare. L’ultima volta venne a mancare il quorum necessario mentre nelle altre tre occasioni precedenti vinsero i no. «Stavolta è diverso, ce la facciamo – conclude Sitran – la gente ha capito che l’autogoverno è l’unico modo per uscire da questa situazione».