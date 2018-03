Smantellata setta “macrobiotica”, riduceva adepti in schiavi

Condividi

La polizia ha smantellato una setta che operava nel campo dell’alimentazione macrobiotica tra le Marche e l’Emilia Romagna. Fra i cinque indagati c’è anche Mario Pianesi, capo di un impero dell’alimentazione, con oltre 100 fra ristoranti e punti vendita. Gravissime le accuse, che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, a maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. L’inchiesta è partita nel 2013 dopo la denuncia di una ragazza, che ha raccontato ai poliziotti di aver creduto ai benefici miracolosi promessi da Pianesi, ritenuto il capo della setta, secondo il quale la sua dieta sarebbe stata in grado di guarire malattie incurabili.

La setta riusciva a gestire ogni aspetto della vita degli adepti, dai quali pretendeva diverse donazioni di denaro, attraverso il controllo dell’alimentazione e la negazione dei contatti con il mondo esterno. L’organizzazione era ramificata in tutta Italia, con 90 mila associati. Le vittime sono per lo più giovani emotivamente fragili che, stando alle indagini, venivano raggirati e plagiati dal “maestro” e dai suoi collaboratori locali a cambiare regime alimentare e addirittura a lasciare il lavoro, per poi venire sfruttati come magazzinieri o camerieri nei punti vendita e di ristorazione dell’associazione.

