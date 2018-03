Treviso, giudice Mascolo querela media per diffamazione

Condividi

12:47 – Il giudice Angelo Mascolo del tribunale di Treviso, ha annunciato che presenterà querela contro i media e altre persone per diffamazione sulla notizia dell’annullamento di una sua ordinanza di custodia in carcere da parte del Tribunale del riesame di Venezia perchè si sarebbe limitato a copiare e incollare nel suo provvedimento le motivazioni del pubblico ministero.

Mascolo precisa che l’ordinanza del Tribunale del Riesame, pubblicata l’8 marzo scorso, «ha esplicitamente evidenziato in motivazione che non vi è stato alcun copia e incolla. Ciò che mi nausea non è l’operato dei giornalisti che, pur sbagliando gravemente e infangandomi, hanno fatto ciò che ritenevano il loro mestiere, ma è l’operato di soggetti addetti ai lavori che, guardandosi bene dal rendersi riconoscibili a terzi, e lavorando sotto traccia, hanno sostenuto le stesse tesi che i giornalisti hanno perlomeno avuto il coraggio di firmare. Concordo assolutamente col Ministro Orlando: se avessi fatto ciò che mi è stato ingiustamente attribuito, avrei meritato una punizione. Inoltre – conclude il magistrato – i media non hanno dato pari dignità e spazio alla decisione del Tribunale del riesame, limitandosi a trafiletti». (Fonte: Ansa – 11:28)