«Vado in pensione a 31 anni. Ecco come»

Kristy Shen è la più giovane pensionata del Canada. A soli 31 anni è riuscita a mettere da parte 620 mila euro ed ora ha in programma di godersi la vita e viaggiare per il mondo con il marito. Come ha fatto? Lo spiega lei stessa durante un episodio del podcast “So Money”.

«La maggior parte della gente ha un’idea sbagliata della pensione – commenta Kristy -. Prima di tutto, andare in pensione non è così costoso come si crede. Le persone, in realtà, non capiscono quanti soldi spendano per il loro lavoro, e questo è ridicolo. Quanti soldi spendete per raggiungere il vostro posto di lavoro ogni giorno? Quanti soldi spendete per comprare vestiti professionali o per mandarli in tintoria? E per tutti quelli che hanno figli, quanti soldi spendete per i servizi per l’infanzia? Tutti questi costi si azzerano – continua la giovane – quando si smette di lavorare». Secondo la trentenne, la flessibilità è la chiave di tutto: «non c’è molto a cui rinunciare. Bisogna essere flessibili e dare la priorità alle cose che contano.

Insieme al marito Bryce Leung, la Shen ha scritto tempo fa un manifesto, dal titolo “The Millennial Revolution”, dove vengono dati consigli consigli su come diventare ricchi a trent’anni. Uno dei segreti è rinunciare alla casa: «per otto anni i miei genitori hanno cercato di convincermi a comprarne una ma se sei proprietario, sei un perdente. Non avrai soldi per i prossimi vent’anni e ti stresserai al lavoro, cercandoli».

Ph: @KristyShen