Abano, colpita al volto da pistola a pallini mentre fa jogging

Stava facendo jogging in centro ad Abano Terme (Padova) quando ha sentito un forte dolore al naso. Qualcuno le aveva sparato con una pistola giocattolo. Come scrive Federico Franchin sul Mattino è la stessa ragazza, residente a Montegrotto, a raccontare l’episodio avvenuto ieri sera:«stavo facendo la mia corsetta e, mentre mi trovavo all’altezza del bar Le Plaisir, quindi all’incrocio tra via Configliachi e via Magarotto, mi sono sentita colpire da un pallino, partito da una Audi A3 nera che mi ha affiancato mentre stavo correndo.

Il passeggero mi ha sparato in faccia con una pistola giocattolo a pallini – continua la vittima -. Per fortuna non mi ha preso gli occhi, ma c’è andato vicino. Mi ha preso in pieno il naso, che all’inizio faceva tanto male, ma poi tutto è passato». La giovane donna esclude che qualcuno possa avercela con lei, quindi rimane la pista della bravata. I carabinieri di Abano si stanno muovendo per individuare i responsabili e capire se si tratta di un episodio isolato o che può ripetersi.