Acqua in bottiglia, particelle di plastica nel 93%

Orb Media, con la collaborazione dell’università statale di New York a Fredonia, ha analizzato 259 bottiglie d’acqua di 11 marche comprate in 9 Paesi ed ha scoperto che nel 93% sono presenti particelle di plastica. In particolare sono state rinvenute in media 10 particelle per litro delle dimensioni di 100 micron, cioè 0,10 millimetri. Sono invece 325 le microplastiche inferiori a 100 micron trovate in ogni litro.

La plastica più presente è il polipropilene, usata per produrre i tappi. Le bottiglie analizzate sono state acquistate in Usa, Cina, Brasile, India, Indonesia, Messico, Libano, Kenya e Tailandia.