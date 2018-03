Agromafie, cresce giro d’affari: allerta in Veneto

Condividi

Il Rapporto annuale sulle Agromafie stilato da Eurispes e Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, presentato martedì a Padova, lancia l’allarme sulle agromafie. Il fatturato delle attività illecite è aumentato da 16 a 21,8 miliardi. Come riporta Gianni Belloni sul Mattino a pagina 9, l’indicatore che calcola l’intensità di tali attività, che vanno dalla contraffazione al caporalato al riciclaggio, vede Verona al terzo posto, Padova al dodicesimo e Treviso al diciassettesimo posto nella classifica nazionale

Stando al Rapporto, «uno dei principali fattori che può aver contribuito a tale dinamica è costituito dall’allevamento dei suini, importati dal Nord Europa e indebitamente marchiati come nazionali». Il secondo indicatore è l’Indice di Permeabilità all’Agromafia (IPA) vede invece Rovigo al terzo posto. «Registriamo un salto di qualità nell’azione delle mafie in questo settore – afferma Romano Magrini di Coldiretti – in grado di condizionare il mercato con il controllo di settori della grande distribuzione».