Allarme rifiuti sotto Pedemontana, sabato presidio a Montecchio

Si terrà sabato 17 marzo alle 15 il sit-in organizzato per portare all’attenzione dei cittadini la presenza di rifiuti nel tratto del cantiere della Pedemontana che attraversa il territorio comunale di Montecchio Maggiore. Ne avevamo parlato già qualche settimana fa, con la denuncia fatta da Alberto Peruffo (clicca qui per leggere). Mentre ieri lo stesso Peruffo ha rivolto 7 domande al Sindaco, agli Assessori preposti – comunali, provinciali, regionali – all’ARPAV, ai Carabinieri del NOE, e se fosse necessario alla Procura (clicca qui per leggere).

La manifestazione si svolgerà in via San Marco a Montecchio, a poche decine di metri dal sito in cui sono stati rinvenuti i rifiuti. «La presenza dei rifiuti – scrive la consigliera comunale di Montecchio del Movimento 5 Stelle Sonia Perenzoni – è dovuta all’attività di deposito di pattume di ogni genere che è stata portata avanti in zona fino a circa 30 anni fa: una vecchia cava è stata utilizzata come deposito di immondizie fino a quando la nuova normativa in materia ha interrotto questa usanza. Pochi giorni fa, durante i lavori della Pedemontana, questo pattume è emerso dalle “palizzate” di sostenimento del terrapieno erette a fianco della nuova arteria stradale»

Con il presidio di protesta di sabato, che viene organizzato volutamente senza simboli politici, i cittadini chiederanno la bonifica dell’intero sito e la rimozione del pattume. Nel frattempo è già stata formalizzata dal M5S una diffida a proseguire i lavori. Nel corso della manifestazione verrà lanciata una campagna regionale per raccogliere segnalazioni riguardanti situazioni simili a quella di Montecchio Maggiore.