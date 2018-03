BpVi, procura: «ostacolo vigilanza, processate Zonin&C»

Condividi

17:18 – La procura di Vicenza ha formulato nuove richieste di rinvio a giudizio per il secondo troncone d’indagine, riguardante l’ostacolo agli organismi di vigilanza, sulla vicenda del crac della Banca Popolare di Vicenza.

Per il solo ostacolo alla Consob, è stato chiesto il processo per l’ex direttore generale Samuele Sorato, il suo vice Emanuele Giustini, e la stessa Banca Popolare vicentina. Mentre per l’ostacolo alla vigilanza a Bankitalia e Bce sono chiamati a rispondere l’ex presidente Gianni Zonin e tutti gli altri indagati già nel primo troncone (Giuseppe Zigliotto, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta). (Fonte: Ansa – 16:18)