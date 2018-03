Burioni e Cattelan lanciano “la laurea su Facebook con soli 20 like” [VIDEO]

Condividi

Ieri sera a “E poi c’è Cattelan” c’era ospite Roberto Burioni, virologo al San Raffaele di Milano e molto attivo sui social soprattutto per smascherare tutte le bufale che girano attorno al mondo dei vaccini. Il conduttore Alessandro Cattelan e il medico Burioni hanno lanciato un’ironica campagna: laurearsi su Facebook con soli 20 like.

«Per diventare medico ho dovuto studiare più di 30 anni, passando notti insonni sui libri e facendo tantissimi sacrifici – spiega Burioni -. Per questo oggi sono qui per dirvi: non fate come me». «Ho 37 anni e non ho mai fatto un lavoro vero nella mia vita. E me la passo alla grande – gli fa eco Cattelan -. Non sprecate tempo e denaro con quella cosa chiamata istruzione. Da oggi potete anche voi laurearvi con poche semplici mosse comodamente da casa vostra con la laurea su Facebook. 1 like vale come un esame. Con soli 20 like puoi laurearti in ingegneria civile, medicina, economia, astrofisica e molte altre discipline a tua scelta». «Laureati anche tu condividendo post sensazionalistici degli amici che la pensano esattamente come te». «E ricorda: non serve leggere tutto l’articolo, basta solo il titolo. O al limite le parole in grassetto». «Tieni anche tu lezioni di vita agli altri su argomenti di cui non sai assolutamente nulla. Laurea su Facebook: i like it».