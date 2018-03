«Carcere, solo misure alternative garantiscono sicurezza»

Condividi

Gli avvocati penalisti hanno organizzato due giornate di proteste, ieri 14 marzo e oggi 15 marzo, per chiedere di portare a termine la riforma carceraria voluta dal ministro della giustizia uscente Andrea Orlando. Come riporta il Corriere del Veneto a pagina 15 dell’edizione di Venezia, ieri nella città lagunare gli avvocati penalisti, accompagnati dall’Associazione “Il Granello di senape“, dal Consiglio regionale degli Assistenti sociali del Veneto, Cgil Uepe, dalla polizia penitenziaria venete fuori dal carcere, e dai detenuti che sbattevano pentole dentro il carcere, hanno dato vita a una protesta simbolica, con tanto di presidio.

«Certezza della pena deve significare certezza della rieducazione – sostengono gli avvocati, secondo i quali il carcere non è una soluzione adeguata -.Le misure alternative riducono la recidiva e garantiscono la sicurezza dei cittadini. La riforma Orlando secondo loro era giusta e va portata avanti:«negli anni passati ci siamo fatti sentire contro il sovraffollamento delle carceri – hanno spiegato -. La riforma non è una svuota carceri. Il governo non lasci cadere nel nulla il decreto adottato a dicembre».

(ph: Facebook – Il granello di senape)