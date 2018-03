«Castelfranco, vaccini: esclusi 30 bimbi da asilo»

Condividi

Dal 30 aprile anche in Veneto verrà applicata la legge Lorenzin sui vaccini obbligatori e secondo il M5s di Castelfranco (Treviso) sono 30 i bambini che, non essendo in regola, verranno esclusi da scuola. «Alcuni genitori hanno già iniziato a tenerli a casa dagli asili – ha spiegato il portavoce locale del Movimento, Cristian Bernardi (in foto)- la nostra è una forma di resistenza ad una legge assurda». Come scrive Elia Cavarzan su La Tribuna a pagina 23, a fine novembre decine di genitori no-vax avevano chiesto al sindaco Stefano Marcon di trovare un modo per far finire l’anno ai bambini.

«Noi rivendichiamo l’importanza dell’informazione ancor prima della coercizione e del diritto costituzionale di scelta terapeutica quando è assente l’emergenza epidemiologica tra la popolazione – spiga Bernardi, che critica anche il modo in cui la legge viene applicata – le Usl in primis non riescono fisicamente a gestire la mole di lavoro ed poi il tempo medio dedicato all’informazione durante i colloqui con le famiglie è spesso inferiore al quarto d’ora, cioè meno di quanto si dedica alla scelta di un tostapane. Chiediamo al sindaco Stefano Marcon di fare ciò che è in suo potere per far continuare l’anno scolastico anche dopo il 30 aprile».

(ph: Facebook – Cristian Bernardi)