Cittadella (Pd), l’assessore indagato: «non ho fatto nulla»

«Non ho fatto nulla di nulla, mi vogliono dipingere come un mostro, ma io non lo sono». Queste sono, secondo quanto riporta Silvia Bergamin sul Mattino di Padova a pagina 29, le prime parole dell’ex assessore al commercio di Cittadella Filippo De Rossi, dimessosi ieri sera dopo che gli era stato notificato una avviso di garanzia per la denuncia di due ambulanti alle quali avrebbe chiesto sesso in cambio delle licenze.

«Da giorni non dormo, mi è cascato il mondo addosso – ha detto – .Io non ho fatto nulla, quello che mi contestano è inesistente». È proprio la convinzione di essere innocente che lo ha spinto a dimettersi, per potersi concentrarsi sulla difesa «io non ho bisogno di un assessorato, io non uso l’assessorato. Questa storia è assurda, sono una persona perbene, chi mi conosce sa che sono un uomo onesto. Qualcuno mi vuole tanto male – sospetta De Rossi – e cerca di attaccarmi buttandomi fango addosso».

(ph: Facebook – Filippo De Rossi)