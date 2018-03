Finale di campionato, i pronostici di Vignoni. Dalla A alla C

Condividi

Mancano circa due mesi al termine dei campionati di serie A, B e C e nessuna delle sette società professionistiche venete può ancora tirare i remi in barca. Gli obiettivi sono diversi ma nessuna possibilità è ancora preclusa. Così sostiene Sergio Vignoni, direttore sportivo di lungo corso che, in regione, ha lavorato con il Vicenza, il Padova e il Venezia.

Partiamo dalla A. Hellas e Chievo sono da qualche anno i soli club veneti nella massima serie.

Nel Chievo lavora in prima persona il presidente Campedelli, è una società che punta molto sulla programmazione. Il Verona ha un proprietario che non è della piazza e che non ha la forza economica per portarlo a grandi livelli. Non si capiscono sempre le loro scelte. Come quella di far entrare Toni nella dirigenza e concludere il rapporto dopo un solo anno. Oppure quella della cessione di Pazzini in gennaio.

L’Hellas, battendo domenica scorsa il Chievo, è rientrato in corsa per la salvezza?

È troppo presto per dire che è salvo. Ha una striscia ancora lunga davanti e ci sono squadre come Crotone, Sassuolo e Spal che non mollano. Il problema è che non ha una punta da dieci gol.

Per il Chievo ci sono più possibilità di mantenere la categoria?

Ultimamente non gli va tutto per il verso giusto ma è una squadra che ha lunga esperienza di Serie A e può uscire dalla zona retrocessione.

Passiamo in B. Si può parlare di una ottima stagione per le due portacolori venete, Cittadella e Venezia?

Stanno andando alla grande e possono arrivare tutte e due ai play off. Puntare alla promozione, no. Empoli e Frosinone hanno qualcosa in più e anche Palermo, Bari e Parma sono più forti.

Qual è il segreto del Cittadella?

Si può fare lo stesso discorso fatto per il Chievo. È un piccolo club che sa programmare. La proprietà ha dato fiducia a Stefano Marchetti, che è il loro d.s. da ben dodici anni. I risultati arrivano anche senza grandi investimenti.

Se lo aspettava un Venezia in zona play off?

Sinceramente no. Merito del loro allenatore Inzaghi, che è un martello. Ma la società e la piazza non sono ancora pronte per la Serie A. Senza contare che hanno il problema di uno stadio inadeguato.

Nella prossima stagione saranno di nuovo tre le venete fra i cadetti?

Il Padova è sicuramente in grado di arrivare alla promozione.

La vittoria a Bassano nel derby ha cancellato i timori di una crisi nati dopo la sconfitta all’Euganeo con il Teramo?

Con il vantaggio che ha in classifica, la squadra di Bisoli può permettersi qualche pausa. Però, anche se ha qualcosa in più delle avversarie, non deve assolutamente mollare.

Il Bassano può arrivare ai play off?

Se fossero promossi in B, i giallorossi potrebbero essere il nuovo Cittadella. Ma il Bassano ha un bacino di utenza piccolo e il Mercante è un impianto inadeguato alla categoria. Renzo Rosso ha dato incarico a B Futura [società della Lega di Serie B che progetta la costruzione e la ristrutturazione di stadi, ndr] di preparare lo studio di un nuovo impianto. Anche il Bassano è un club che sa fare programmazione.

E il Mestre al 6° posto?

È la sorpresa del girone. Sono davvero bravi, hanno entusiasmo ed un ottimo allenatore come Zironelli. La società è piccola ma forte economicamente. Per di più non hanno lo stadio omologato e sono costretti a giocare le partite interne a Portogruaro, a 60 chilometri di distanza da Mestre. Essendo una neo-promossa, il problema sarà confermarsi l’anno prossimo, quando la spinta dell’entusiasmo si sarà attenuata.

E il Vicenza si salverà?

Ce la può fare tranquillamente. Anche se devo dire che mi aspettavo che, a questo punto, avesse 7 o 8 punti in più. Però, con quello che hanno passato negli ultimi mesi, hanno fatto anche troppo. Sono un po’ mancate le punte: Ferrari, Comi, lo stesso Giacomelli sono un lusso in Serie C ma hanno segnato davvero poco.

Avrà successo l’asta fallimentare?

Prendere una società come il Vicenza senza più debiti è senz’altro un’occasione e credo che, non dal Veneto, ma da fuori arriverà qualcuno a partecipare. Bisogna però che ci sia un progetto serio di riportare in alto la squadra. Come ha fatto Cellino con il Brescia. Non ha senso prendere il Vicenza per farlo vivacchiare in serie C, la piazza non lo accetterebbe.

Il nuovo proprietario quindi non sarà vicentino?

No, penso proprio di no.