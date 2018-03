Inchiesta Fanpage a Verona, il boss: «ti pago i debiti e comando io»

Condividi

Oggi Fanpage ha pubblicato il video integrale della quinta puntata sull’inchiesta che dimostra come la camorra si infiltri nelle aziende del Nord per gestire lo smaltimento dei rifiuti. Il pentito Nunzio Perrella stavolta si è recato a San Martino Buon Albergo in provincia di Verona. Nel video compare un personaggio che si definisce “ragioniere” e un altro, un camorrista, che spiega come fa a mettere le mani sulle aziende del Nord: «se io vengo qua e penso di poterti pagare i debiti, secondo te non faccio qualche birichinata?».

Dopo l’anticipazione di ieri, il video integrale spiega che i rifiuti venivano fatti passare per plastica, sfruttando le difficoltà economiche degli imprenditori. Ma sempre nel video si vede come la truffa sia stata scoperta. Un uomo infatti dice: «è venuto il vicino, mi ha detto: “hai ricevuto un carico di morti?” A 67 anni non voglio finire in galera».

(ph: Fanpage.it)