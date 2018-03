Insulti e inni fascisti, pensionata incubo dei vicini: denunciata per stalking

Condividi

Una pensionata 76enne residente a Vicenza, Adua Rosa, è diventata l’incubo dei vicini di casa: invettive e insulti per ogni minimo sgarro, dalla porta condominiale lasciata aperta, al cane che abbaia, ai bambini che giocano. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 19, tre famiglie di condomini, presi per sfinimento, hanno deciso di denunciarla in procura per stalking. Negli anni, i suoi comportamenti molesti si sarebbero aggravati e c’è chi la accusa di aver rigato le auto nel parcheggio condominiale e di conoscere la sorte di un gatto sparito nel nulla.

Ad aver indispettito di più i vicini, però, sono i ripetuti tentativi della donna, che si professa orgogliosamente fascista, di “indottrinare” i loro figli, cercando di insegnare loro canzoni come “Giovinezza” o “Faccetta nera“, prendendosela con gli americani della Ederle, definiti “invasori”, e con lo stato di Israele. La magistratura ha avviato le indagini per chiarire se le accuse siano veritiere e se la pensionata abbia violato la legge.

(Ph. Shutterstock)