Isoardi: «per amore di Matteo starò nell’ombra»

«Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra». È quanto dichiarato dalla presentatrice televisiva e fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, Elisa Isoardi, in un’intervista al settimanale Oggi.

La potenziale futura “first lady” italiana ha parlato anche delle difficoltà incontrate nei due anni di relazione con il segretario del carroccio: «Non è detto che il potere aiuti. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più di altri. Devono scrollarsi di dosso l’etichetta del privilegio. Ma, alla fine, chi fa bene e con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato. La qualità vince sempre».

Fonte: Fatto Quotidiano

(Ph. Dagospia)