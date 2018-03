Maestra maltrattò bimbi, picchiata da due genitori: denunciati

Condividi

Fu arrestata il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni bimbi di tre anni. Attraverso delle telecamere nascoste, infatti, si era scoperto che la cinquantenne li spintonava, schiaffeggiava e gli urlava contro. Tanto che i carabinieri avevano dichiarato che la donna era incapace di «gestire i piccoli alunni, nonché assenza totale di metodo educativo, mancanze cui la stessa ha tentato di sopperire con aggressività e violenza, sia fisica sia psicologica».

Come riporta Repubblica, oggi la maestra di Taranto, mentre stava facendo shopping, è stata aggredita e picchiata da una coppia di genitori che già l’aveva minacciata in passato. La donna si è recata al pronto soccorso per farsi medicare e poi ha sporto denuncia contro i due.