Milano, pesta lui e stupra lei: preso 25enne colombiano

Ieri sera, poco dopo le 23, una coppia di fidanzati è stata aggredita da un uomo descritto come «un sudamericano». Sotto minaccia di un’arma, hanno consegnato soldi e telefoni ma la furia dell’aggressore non si è conclusa li, come riporta Repubblica: dopo aver pestato il ragazzo, uno studente 22enne, ha stuprato la fidanzata 19enne. Infine è fuggito a bordo della Fiat Punto della coppia. Ora è caccia all’uomo.

+++AGGIORNAMENTO 14/03 ORE 12:15 +++

Dopo un giorno e mezzo di ricerche i militari hanno fermato un colombiano di 25 anni accusato di essere l’autore del pestaggio e della violenza sessuale ai danni dei due giovani fidanzati. L’uomo è residente in città ed è stato bloccato soprattutto grazie al ritrovamento della macchina che aveva rubato alle vittime.