«Noventa (Pd), 4 profughi allontanati da hotel: ora vagano da clandestini»

Ieri mattina quattro migranti ghanesi hanno ricevuto dai carabinieri la notifica di allontanamento dall’hotel Paradiso a Noventa Padovana, perdendo l’istituto dell’accoglienza: ora dovranno provvedere da solo a vitto e alloggio. Come scrive Giusy Andreoli a pagina 26 del Mattino, tre di loro sabato scorso si erano presentati in sala da pranzo ubriachi e si sono azzuffati danneggiando la hall. Per loro, la pratica di riconoscimento dello status di profughi procede.

Il quarto ha perso invece il ricorso per essere accolto come profugo e potrebbe essere rimpatriato, oppure ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Altri cinque allontanamenti sono previsti nei prossimi giorni. Il sindaco Luigi Alessandro Bisato esprime soddisfazione, mentre per il consigliere comunale della Lega, Marcello Bano, «il dramma è che li avremo in clandestinità sul territorio».

(Ph. Shutterstock)