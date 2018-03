Noventa Vicentina, super Irma premiata dal Canal [VIDEO]

Condividi

Noventa Vicentina (Vicenza), nonna Irma, 93 anni, è appena tornata dall‘Africa, dove ha concluso la sua missione di volontariato a favore dei bambini poveri in collaborazione con l'”Associazione Mulinelli di Sabbia Onlus“. L’influencer trevigiano Canal ha deciso di andare a trovarla per darle in premio una presina cucita a mano da sua zia Lucia.

Nel video viene anche lanciato un appello nientepopodimeno che alla regina Elisabetta, più giovane di Irma di 2 anni. La super nonna infatti vorrebbe incontrarla.