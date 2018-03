S.Lucia di Piave (Tv), arriva corso di bon ton per bimbi

Condividi

Dare del “lei“, guardare negli occhi quando si saluta, dire “buongiorno“, presentarsi, sono alcuni degli insegnamenti del corso di bon ton organizzato a Santa Lucia di Piave (Treviso) dal circolo parrocchiale “Noi” e rivolto ai più piccoli.

Come scrive Elisa Giraud sul Gazzettino, Marta Santin e Maira De Conto, ideatrici e organizzatrici, presso l’oratorio mettono in scena piccoli dialoghi in cui si prendono esempi dalla vita quotidiana per insegnare ai bambini come bisogna rivolgersi agli adulti.