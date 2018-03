Scarcerazione Furlan, Riesame: «nessun copia-incolla da Mascolo»

Condividi

12:46 – Nella vicenda della scarcerazione di Luca Furlan, accusato dell’omicidio preterintenzionale della sua convivente, Elda Tandura, il Tribunale del Riesame di Venezia non ha annullato l’ordinanza del gip di Treviso Alberto Mascolo perchè ha «fatto ampio ricorso a brani della richiesta del pubblico ministero» ma perchè «la circostanza che la persona offesa non abbia mai ricostruito quel momento e soprattutto non abbia mai riferito (come narrano le persone che ne hanno ricevuto le confidenze) di essere caduta in conseguenza di un’azione violenta dell’indagato, rende impossibile ricostruire il momento della caduta e attribuirla effettivamente a una spinta o a un colpo inferto».

I giudici del Riesame, hanno quindi ritenuto infondata l’argomentazione della difesa secondo la quale non vi era stata «un’autonoma valutazione» degli elementi indiziari da parte del giudici (il cosiddetto copia-incolla) ma ha accolto la richiesta, si legge nelle motivazioni, «in quanto il profilo indiziario non presenta i tratti gravi richiesti per l’applicazione della misura cautelare».

Mascolo – si legge sempre nella motivazione del Riesame – aveva svolto «osservazioni critiche circa le ritenute omissioni investigative nei primi momenti del fatto» ma, annotano i giudici, è «proprio la sequenza degli elementi indiziari riassunti dal giudice a mostrare l’inidoneità degli stessi ad assumere i connotati di gravità» richiesti per l’arresto.

LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

La signora Tandura era stata ricoverata il 28 settembre con trauma cranico e morì il 24 ottobre. Dalle dichiarazioni dei vicini di casa emerse una lite tra Furlan e la defunta ma «non trova un supporto indiziario dotato della stessa forza che le lesioni riscontrate e che hanno provocato la morte della donna siano da ricondurre a una condotta violenta o aggressiva dell’indagato». Nel provvedimento di Mascolo «non vi è una chiara indicazione di quella condotta violente o aggressiva». I giudici aggiungono che «in nessuno dei momenti in cui il personale paramedico o medico o anche i militari intervenuti hanno interloquito con la persona offesa questa ha riferito di essere stata spinta a terra da Furlan o di essere caduta per via delle percosse ma di esser stata colpita al viso durante la lite. E per quanto l’impatto a terra sia stato di notevole intensità – conclude il Riesame – tuttavia nulla autorizza ad affermare che l’intensità dell’impatto col terreno implichi che la caduta sia stata provocata da una spinta altrui o da colpi inferti al viso». (Fonte: Ansa – 14/03 20:08)