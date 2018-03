Setta macrobiotica, le rivelazioni choc degli adepti-schiavi

Condividi

In foto: L’immagine di una delle ragazze che si sottoponevano alla dieta macrobiotica imposta dalla setta.

Emergono elementi sempre più inquietanti dalla vicenda della setta macrobiotica scoperta ieri dalla polizia. Uno dei casi riguarda una bimba rimasta sorda per un’otite non curata perchè i genitori avevano scelto di non usare i farmaci, come imposto dal guru Mario Pianesi. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, i figli degli adepti crescevano isolati da una società considerata negativa: non potevano frequentare i coetanei e se lo facevano venivano “denunciati” dagli altri componenti della setta. Chi veniva scoperto ad infrangere queste regole, veniva umiliato pubblicamente nel corso delle riunioni indette da Pianesi.

Negli atti si leggono altre “prescrizioni” fatte dal guru: scendere sempre dal letto con un certo piede, accendere le candele sempre con un accendino di un determinato colore mentre, per quanto riguarda le donne, venivano invitate a non usare le gonne, a vestirsi sempre in modo pudico e ad evitare parrucchiere ed estetista. Inoltre non ci si poteva sposare senza il consenso di Pianesi. Un adepto racconta che, una volta ottenuto il consenso a sposarsi, Pianesi lo obbligò a non fare il viaggio di nozze, a non acquistare l’armadio per la casa e a prendere solo l’essenziale perchè «secondo lui era già troppo che mi sposassi».

Secondo le indagini, gli adepti erano spesso persone con difficoltà fisiche o psicologiche, come tumori e problemi con la famiglia di origine. Pianesi prometteva la loro salvezza e quella del mondo intero se avessero seguito la macrobiotica. In alcuni casi il guru avrebbe preteso dalle adepte anche dei massaggi.

Arriva anche la replica del team di avvocati che difendono i quattro indagati per associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamento, lesioni aggravate ed evasione fiscale, con l’accusa aver creato una setta legata alla macrobiotica. «Rispetto al prestigio di cui gode Mario Pianesi anche oltre i confini nazionali, l’accusa mossa contro di lui e contro gli altri indagati è davvero inverosimile. Gli indagati faranno di tutto per dimostrare la bontà e la correttezza del loro comportamento». (Fonte: Ansa – 14/03 22:30)

Ph: lettera43