Siberia, pioggia d’oro: aereo perde 172 lingotti

Pioggia d’oro in Siberia. Non in senso figurato ma letteralmente. A causa del forte vento, infatti, il portellone di un aereo che trasportava nove tonnellate tra oro, platino e diamanti, si è aperto disseminando ben 172 lingotti d’oro sulla pista di atterraggio. Non si esclude che altri siano finiti nella tundra gelata che circonda l’aeroporto.