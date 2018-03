Tagli a servizi psichiatrici, in Veneto a rischio 1.500 malati

Condividi

«Ci sono 1.500 malati psichiatrici in Veneto che rischiano di rimanere fuori dalle comunità residenziali». L’allarme è di Federsolidarietà, che riunisce le cooperative sociali del settore. Il motivo è dovuto agli effetti della deliberazione della giunta regionale che ridefinisce i livelli essenziali di assistenza (Lea) e della delibera, ancora ferma in discussione in commissione sanità, che programma l’offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Come riporta Francesca Mazzola su L’Arena a pagina 27, per Federsolidarietà, «Non viene rifinanziato per il 2018 l’importo di 12 milioni erogato l’anno scorso come Extra Lea e che serviva per invertire le percentuali standard delle rette previste al 40% a carico del sistema pubblico e al 60% a carico delle famiglie, assumendosi la fetta maggiore della spesa. Ora invece tutto il 60% rischia di cadere su famiglie e Comuni, ma diventerà insostenibile».

La retta non riguarda le comunità terapeutiche riabilitative protette, interamente a carico del sistema sanitario, ma le comunità alloggio di base, quelle estensive e i gruppi appartamento, dove è prevista un’integrazione sociale. La Regione motiva l’operazione con il recepimento di una norma nazionale e, attraverso il direttore generale della Sanità Domenico Mantoan e l’assessore alla Sanità Luca Coletto, fa intendere di avere intenzione di reperire nuovi fondi per il settore. Per quanto riguarda la gestione ospedaliera dei pazienti psichiatrici, i medici di settore ricordano che la riorganizzazione delle Ulss ha ridotto le unità operative complesse di psichiatria da 40 a 20.

(Ph. Shutterstock)