Treviso, Zaia pontiere della Lega? Gentilini ha già vinto

Che sia per affetto, per rimembranza, o per gratitudine? O magari per puro calcolo? La notizia che Luca Zaia scenderà dall’empireo autonomistico in cui si è recluso e si siederà al tavolo con Gentilini per concordare le liste della Lega per il Comune di Treviso è ghiotta e inaspettata.

È vero, è la condizione che ha posto lo sceriffo per ritornare all’ovile. Come faceva il governatore a rifiutare?

Il calcolo c’è, però, da tutte e due le parti. Una prima lettura dei risultati elettorali di Treviso, il 4 marzo scorso, poteva indurre qualche superficiale a dire: «Gentilini? Noi possiamo farne a meno. Bastiamo da soli».

Poi qualcuno, più avveduto, avrà fatto un po’ i conti. Raffaele Baratto, candidato del centrodestra per la Camera dei Deputati, ha avuto in comune di Treviso 19.687 voti. Silvano Piazza, centrosinistra, 14.032 voti. Sono 5.655 voti di differenza.

Senza padrone, in un eventuale ballottaggio, ci sono 9.761 voti grillini, 1.725 voti di Liberi e Uguali, più 2.135 di frattaglie varie. Fanno 13.621 voti per uno scarto di 5.655 voti. Quanti di questi voti potranno confluire nel centrodestra e quanti, invece, nel centrosinistra? Mettiamoci di mezzo Gentilini che si fa le sue due/tre liste e il gioco è fatto. È come dargli in mano l’asso di briscola da giocare al ballottaggio.

Meglio trattare prima. Se Zaia, che si è sempre fatto un vanto di disinteressarsi del partito e della politica, ha deciso di entrare in campo, vuol dire che c’è piena avvertenza del pericolo.

È in ogni caso una vittoria di Gentilini, comunque vadano le cose. Lo hanno maltrattato, snobbato, qualcuno gli ha tolto il saluto, ma lui, alla fine, non se l’è sentita di andare fino in fondo. Dopotutto era sempre la sua Lega quella che sarebbe stata sconfitta.

Una considerazione si può fare. I dieci più dieci anni in cui Gentilini ha amministrato la città, da sindaco prima, col sindaco Gobbo poi, sono una eredità di cui la Lega non può fare a meno, che non più gettarsi alle spalle. Di cui non si può agevolmente sbarazzare.

Dal momento che Zaia ha deciso di sporcarsi le mani a Treviso, forse potrebbe dare un’occhiata anche a Vicenza, dove la situazione è ancor più ingarbugliata. Secondo gli accordi, Forza Italia, nonostante un consenso sceso in città al 10,23% contro il 25,84% della Lega, ha l’onere di scegliere il candidato. Ha fatto il nome di Mantovani, prontamente dimessosi dalla presidenza dell’Ordine degli avvocati, e poi lo ha abbandonato a se stesso.

Nel frattempo Rucco, appoggiato da Fratelli d’Italia e da una corte dei miracoli di “civici” di varia origine, ha aperto la sua sede elettorale, deciso ad andare fino in fondo, cioè a far perdere Mantovani se i due partiti maggiori non cambieranno idea e convergeranno su di lui. Un vero e proprio ricatto. Vi sottostessero, certificherebbero la loro irrilevanza politica in città, a prescindere dai voti che prenderanno.

Ecco, si rendesse conto Luca Zaia che anche governare politicamente il territorio è amministrare, Vicenza potrebbe attirare la sua attenzione. I vicentini meriterebbero di poter scegliere tra Otello Dalla Rosa e un candidato autorevole della destra. E che vinca quel che più saprà assicurarsi la fiducia dei cittadini.