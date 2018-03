Valentino Rossi rinnova contratto con Yamaha: «grande sfida a 40 anni»

Condividi

A tre giorni dal via del Motomondiale, Valentino Rossi ha rinnovato a Losail (Qatar) il contratto con la Yamaha. «La sfida è grande, restare competitivi a 40 anni», ammette “Vale” in una nota. «Quando firmai l’ultimo contratto nel 2016 mi chiesi se non fosse l’ultimo. Allora decisi che avrei preso la decisione in queste due stagioni. Durante le quali ho capito che correre con la M1 mi fa stare bene». Rossi ringrazia quindi «la Yamaha, Lin Jarvis e Maio Meregalli in particolare, per la fiducia che ripongono in me. So che questa sfida sarà difficile e richiederà tanto impegno da parte mia, ma non ho cali di motivazione. È per questo che ho firmato per due anni».

